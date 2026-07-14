Karen Rojo retorna este miércoles desde Ámsterdam para enfrentar su condena por fraude al Fisco

La exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, condenada a cinco años de cárcel por fraude al Fisco, inició este martes su retorno definitivo Chile al abordar un vuelo desde Ámsterdam a las 19:20 horas (local).

Bajo la custodia de dos oficiales de la Policía de Investigaciones (PDI), la exautoridad aterrizará en Santiago este miércoles a las 07:15 de la mañana, según informó Meganoticias, para será entregada a Gendarmería y comenzar el cumplimiento efectivo de su pena.

El caso penal que motivó la salida de la exlideresa comunal se centra en irregularidades financieras detectadas durante su gestión en el municipio. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público confirmaron que se utilizaron recursos públicos de forma indebida para contratar servicios de consultoría comunicacional.

Esta asesoría externa no tenía como fin el beneficio de la comunidad, sino que estaba diseñada para mejorar el perfil público de la entonces alcaldesa de cara a su campaña de reelección.

La medida judicial responde al delito acreditado por desvío de fondos municipales. (FOTO: ATON)

Su salida del país

Debido a estas acciones, la Corte Suprema ratificó en 2022 la sentencia de cárcel efectiva, lo que precipitó su salida del país antes de ingresar al recinto penal.

Tras abandonar Chile de manera clandestina y cruzar la frontera hacia Argentina, la condenada logró llegar a Europa, estableciendo su residencia en los Países Bajos.

Ante esta situación, se activó una alerta roja de Interpol y un intenso despliegue diplomático para lograr su detención, la cual se concretó en julio de 2022 en la ciudad de Rotterdam.