Corte ordena indemnización de $40 millones por muerte de bebé durante parto en Talcahuano

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó una sentencia que ordenó al Servicio de Salud de Talcahuano indemnizar con $40 millones al padre de una bebé que falleció durante el parto, caso en el que además la madre debió ser sometida a una histerectomía tras sufrir graves complicaciones médicas.

La decisión fue adoptada por la Cuarta Sala del tribunal, que revocó la sentencia dictada por el Primer Juzgado Civil de Talcahuano en la parte que rechazaba la demanda del padre de la menor y ordenó al Servicio de Salud de Talcahuano pagar una indemnización por daño moral.

Los antecedentes reunidos durante la causa permitieron concluir que la paciente estuvo sometida a un trabajo de parto inducido por un periodo prolongado y que durante el procedimiento se utilizó la maniobra de Kristeller, técnica que consiste en ejercer presión sobre el abdomen y que se encuentra desaconsejada debido a los riesgos que implica.

El fallo sostiene además que el hospital no realizó una cesárea de manera oportuna, pese a que la madre presentaba factores de riesgo y existían señales de afectación fetal.

Para los jueces, estas actuaciones constituyeron una falta de servicio y tuvieron una relación directa con la muerte de la bebé, además de las complicaciones que posteriormente obligaron a la madre a someterse a una histerectomía.

La Corte también consideró acreditado el daño moral sufrido por el padre a raíz de la pérdida de su hija, por lo que fijó una indemnización de $40 millones, monto que estimó acorde al perjuicio causado y a lo resuelto en casos similares.