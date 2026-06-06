Corte Suprema resolvió mantener preso a Joaquín Lavín León

La Corte Suprema de Justicia confirmó el viernes la prisión preventiva contra el exdiputado Joaquín Lavín León, quien se encuentra bajo investigación judicial por una serie de irregularidades financieras y administrativas que tuvieron lugar durante más de una década.

El máximo tribunal desestimó el recurso de amparo presentado por la defensa del exparlamentario y respaldó lo resuelto anteriormente por la Corte de Apelaciones de Santiago, descartando que la privación de libertad del imputado sea un acto arbitrario o fuera de la legalidad.

Lavín León es perseguido penalmente en calidad de autor de delitos consumados de fraude al fisco, falsificación y tráfico de influencias. Según el tribunal, la multiplicidad de estas acciones configura un patrón de conducta que justifica la medida actual.

"La conducta punible que se atribuye al recurrente consiste en la comisión de varias acciones, de la misma naturaleza, que configurarían el delito de fraude al Fisco por el que ha sido imputado", detalló la resolución.

Los delitos imputados incluyen tráfico de influencias y uso malicioso de instrumentos mercantiles privados. (FOTO: ATON)

El debate sobre el desafuero

Uno de los puntos centrales que la defensa intentó impugnar fue la inclusión de nuevos antecedentes en la causa, tras haberse aprobado el desafuero del entonces diputado UDI.

Sin embargo, la Corte Suprema estableció que la protección parlamentaria no impide que la investigación avance y precise detalles técnicos o nuevos hallazgos si estos se mantienen dentro de la misma figura delictiva.

El máximo tribunal también recordó que el proceso contra Lavín León aún está en etapa de desarrollo, lo que permite al ente persecutor ajustar la formalización conforme aparecen nuevas evidencias, como documentos comerciales o testimonios.

Finalmente, determinó que el Ministerio Público no ha excedido los límites legales al sumar facturas o episodios no detectados inicialmente.

Con esta ratificación, Joaquín Lavín León seguirá cumpliendo la cautelar en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.