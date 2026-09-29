Hermosilla declaró que Piñera le pagaba en efectivo por asesorías

El abogado Luis Hermosilla aclaró su presunto rol en una serie de delitos de corrupción, en el marco de la investigación en su contra liderada por la fiscal Claudia Perivancich.

Según publicó La Tercera, en su declaración ante el Ministerio Público del 27 de agosto pasado, el influyente profesional aclaró el pago de remuneraciones por su rol de asesor del Ministerio del Interior -entonces liderado por Andrés Chadwick- y del expresidente Sebastián Piñera.

"Yo emitía una boleta de honorarios o factura y el Ministerio del Interior me pagaba mediante transferencia a mi cuenta corriente o a la cuenta corriente de mi oficina, previo a la entrega de un informe mensual de mi actividad profesional que era un informe genérico no detallado", correspondiente a un millón de pesos mensuales, explicó.

"Por instrucciones del Presidente Piñera se generó una coordinación entre su persona y algunos abogados que ejercíamos la defensa penal de las más altas autoridades políticas del país. Esta fue una iniciativa del Presidente porque quería estar informado al detalle del desarrollo de estos procesos y conocer las estrategias que implementábamos los abogados que materialmente ejercíamos las defensas. Esto dice relación con las causas vinculadas a los procesos relativos al 18 de octubre y a procesos que se abrieron como consecuencia de la pandemia del Covid. Dada la personalidad del Presidente quiso conocer todo esto con mucho detalle", relató.

Hermosilla detalló que "en relación con este trabajo que era diferente en su naturaleza y contenido a la asesoría al ministro del Interior y que no implicaba solo ejercicio litigioso, el Presidente tomó la decisión de pagarnos una cantidad que no recuerdo exactamente cuánto era, que puede haber sido de 100 UF mensuales a Samuel Donoso y a mí. Cada uno recibía 100 UF mensuales", esto es 4,1 millones actuales.

"Estos pagos se hacían en efectivo y nos eran entregados indistintamente a Donoso o a mí, tras lo cual se los hacía llegar al otro. Normalmente Samuel recibía el dinero y me entregaba mi parte a mí, quien también me los entregaba en dinero en efectivo. Estos dineros nunca se pagaron con transferencia bancaria o depósito. Según recuerdo estos pagos se acumulaban y se pagaban de manera trimestral, y estos montos me los entregaba Benjamín Salas y cuando Benjamín se fue del gobierno, nos los entregaba luego Andrés Sotomayor", recordó.

El abogado indicó que "el período que cubrieron los pagos fue desde finales del año 2020 hasta por lo menos mitad del año 2022, los que se extendieron después de que el Presidente Piñera hubiera dejado La Moneda en marzo de 2022 porque el encargo era de él".

Nexos en el Poder Judicial

Hermosilla también se refirió a sus nexos en el Poder Judicial, precisando que "más de alguna vez hablé por teléfono o en pasillo o en audiencia solicitada en la corte con algún ministro que conociera una causa que se fuera a ver y que fuera de mi interés. Y a uno los ministros lo recibían con mucha cordialidad. A veces ellos mismos nos pedían favores, como la solicitud de suspender ciertas causas".

"Gabriel Zaliasnik tenía más acceso que yo, a algunos ministros de la Corte de Apelaciones, incluso Suprema (...) Con Zaliasnik y Donoso conversábamos sobre quiénes eran los candidatos idóneos para asumir ciertos cargos judiciales", aseveró.

El abogado dijo que "estas conversaciones de nombramientos las sosteníamos entre Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik y yo, con Héctor Mery recurrentemente y, en algunos casos también con Benjamín Salas, Andrés Sotomayor y Pablo Urquízar. En particular las que nos interesaban más eran las Cortes de Santiago, San Miguel y Valparaíso".