Excarabinero que intentó quemar viva a su familia fue condenado a 20 años de cárcel

El Tribunal Oral Penal de Los Ángeles condenó a Luis Mancilla, carabinero activo en el momento de los hechos, a la pena de 20 años de presidio efectivo por los delitos de femicidio, parricidio y homicidio frustrados, en un hecho de violencia intrafamiliar cometido en noviembre de 2020.

El expolicía (48) fue detenido el 30 de enero del año pasado en La Rioja, Argentina, luego de permanecer prófugo por más de un año y medio desde que huyó del Anexo Cárcel de la Tenencia Los Jazmines de Valdivia, recinto donde cumplía prisión preventiva por los mencionados ilícitos.

En fallo unánime, el tribunal también aplicó a Mancilla las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos; y para profesiones titulares mientras dure la condena.

También condenó al excarabinero a la prohibición absoluta de acercarse a las víctimas -su exconviviente, dos hijos en común y otra hija de la mujer- o a sus lugares de trabajo, estudio o en cualquier sitio en que ellas frecuenten habitualmente por un plazo de dos años.

Los detalles del caso

El TOP de Los Ángeles dio por acreditado que el condenado robó las llaves de acceso a la casa de su exconviviente, ubicada en la comuna de Los Ángeles, para posteriormente comprar combustible y un overol con el fin de ocultar su identidad.

Luego, durante la madrugada del 5 de noviembre, el hombre se trasladó en vehículo hasta el domicilio de la víctima, que dormía en el segundo piso junto a sus hijos.

Fue en ese lugar que, aprovechando la oscuridad de la noche, el excarabinero entró al inmueble con las llaves que sustrajo y roció el combustible que portaba en el interior del vehículo de su expareja, que se encontraba estacionado en el patio de la casa, y lo incendió.

El sujeto fue identificado por la víctima, que resultó con lesiones en su cabeza pero logró impedir la consumación del delito.