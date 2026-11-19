En medio de la polémica generada por la decisión del Ministerio de Justicia de rebajar las penas de abusadores y violadores de menores de 14 años, el abogado Mauricio Duce, director de Espacio Público, destacó la importancia de esta medida en otro tipo de casos de delitos menores.

En Lo que Queda del Día, el experto detalló que aunque es razonable discutir si es el mejor procedimiento para analizar este tipo de hechos, sería una mala política avanzar hacia una supresión de esta ley, que busca combatir la sobrepoblación en las cárceles del país.

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