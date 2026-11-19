El gerente general subrogante de Metro, Rodrigo Terrazas, informó en Cooperativa que el tren subterráneo capitalino marcó un huevo hito en el desarrollo de su red al alcanzar un 85% de avance en la Subestación Eléctrica Cerro Navia, infraestructura clave que suministrará energía a las futuras líneas 7, 9 y A, esta última destinada a conectar la Línea 7 con el aeropuerto de Santiago.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el ejecutivo explicó que ya concluyó la primera etapa de obras civiles ejecutada por Transelec, cuya fase incluyó la construcción de dos paños de 220 mil volts y la instalación de dos transformadores encargado de reducir la corriente a 20 mil volts, nivel de media tensión con el que operan los túneles del tren.

Para completar el 15% restante de esta obra, Terrazas indicó que resta ejecutar la conexión subterránea directa con el trazado de la Línea 7, que pasa por avenida Mapocho a una profundidad de entre 22 y 23 metros, por donde cruzarán los cables alimentadores: "Los primeros usos eléctricos de esto será a fines del próximo año, cuando empecemos a iniciar las pruebas en la Línea 7", puntualizó.

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