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Tópicos: País | Judicial | Frentistas

Gendarmería trasladó a Hernández Norambuena a la Cárcel de Alta Seguridad

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exfrentista fue sacado del Complejo Penitenciario de Rancagua "por tratarse de un interno de alta connotación pública", dijo la institución.

La transferencia se efectuó "conforme a las atribuciones institucionales, el marco normativo vigente y los criterios de segmentación", añadió.

Gendarmería trasladó a Hernández Norambuena a la Cárcel de Alta Seguridad
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Hernández Norambuena era un antiguo líder del FPMR y está condenado por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

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Gendarmería de Chile informó esta jornada que trasladó al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), ubicado en Santiago,Mauricio Hernández Norambuena, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), condenado por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

Conocido dentro de la orgánica guerrillera como el "comandante Ramiro", Hernández fue sacado del Complejo Penitenciario de Rancagua "conforme a las atribuciones institucionales, el marco normativo vigente y los criterios de segmentación", señaló el organismo penitenciario en un comunicado de prensa.

"Se trata de una gestión técnica y normativa que responde a medidas de seguridad penitenciaria por tratarse de un interno de alta connotación pública, por lo que su perfil criminógeno hizo recomendable su traslado al recinto penitenciario de alta seguridad", explicó el texto. 

Gendarmería afirmó que el Repas "cuenta actualmente con plazas disponibles" y que, como institución, aplican "estas medidas que responden a la seguridad institucional, además de abordar condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto, asegurando la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad".

"Reafirmamos el compromiso con el cumplimiento de la ley, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la correcta administración del sistema penitenciario nacional", cerró el comunicado.

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