Fiscalía despidió a abogado asesor que consumió cocaína en un baño

El Ministerio Público resolvió la remoción de Luciano Hutinel, quien se desempeñaba como abogado asesor de la Fiscalía Centro Norte.

La decisión pone fin a un sumario administrativo que se inició tras el hallazgo de una bolsa ziploc con 260 miligramos de cocaína en los baños del edificio institucional, sustancia que el propio profesional reconoció haber inhalado.

Según informó La Segunda, al cabo de la investigación interna la conducta del profesional fue considerada inaceptable, pues "incumplió gravemente las obligaciones, deberes y prohibiciones como funcionario del Ministerio Público".

Abandono de deberes y faltas éticas

La indagatoria interna no solo se limitó al consumo de estupefacientes en el lugar de trabajo. Otro punto del informe detalla que Hutinel se ausentó de una reunión clave para abordar los avances del caso del Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde un grupo de alumnos resultó quemado al manipular artefactos incendiarios.

De acuerdo con el sumario, el jurista no asistió a dicha cita porque contrató servicios sexuales en el mismo horario en que debía cumplir sus funciones.

Además, su historial administrativo ya presentaba señales de alerta. En 2025, su calificación de desempeño bajó de 4,6 a 4,5, sumando observaciones negativas por su falta de compromiso.

Sus superiores dejaron constancia de su desinterés habitual, mencionando su tendencia a "no responder las llamadas y mensajes que le enviaron" y a faltar al trabajo sin justificación alguna.

Cuestionado por el Poder Judicial

El comportamiento de Hutinel también generó la molestia del ministro de la Corte de Apelaciones Omar Astudillo, que llegó al extremo de solicitar que no se le asignara a su Sala por su "mal desempeño en alegatos", consignó el vespertino.

La resolución de expulsión lleva la firma del fiscal regional Francisco Jacir, quien lidera una serie de cambios dentro de la unidad Centro Norte; entre ellos la salida de otros cargos como el jefe de Recursos Humanos, Alberto Ayala, exfiscal regional de Antofagasta.