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Cientos de personas a favor de la marihuana marcharon por la Alameda

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Cientos de personas a favor de la legalización de la marihuana participaron este domingo en la macha Cultiva Tus Derechos 2026, organizada por la comunidad cannábica y organizaciones sociales, para exigir una nueva política de drogas.

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