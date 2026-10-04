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Cientos de personas a favor de la legalización de la marihuana participaron este domingo en la macha Cultiva Tus Derechos 2026, organizada por la comunidad cannábica y organizaciones sociales, para exigir una nueva política de drogas.
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