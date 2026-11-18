Carabineros y personal de la Municipalidad de Independencia demolieron esta jornada el denominado "Refugio del mal", un inmueble ubicado en la calle San Luis vinculado al narcotráfico e incluso a dos homicidios, entre ellos el de un adolescente de 16 años.

El alcalde Agustín Iglesias apuntó que el recinto fue abandonado "hace mucho tiempo" por los dueños, por lo que fue tomado "por bandas criminales".

Posteriormente, afirmó que el operativo se dio tras recibir denuncias vecinales sobre los mentados delitos e incivilidades: "Hace unas semanas que vivía una persona, pero se hizo el aviso del desalojo, de la clausura y de la demolición. Es una casa que no tiene autorizadas algunas ampliaciones y también está en condiciones peligrosas para quienes viven ahí por un incendio que ocurrió a principios de este año", indicó.

Asimismo, "mientras yo he sido alcalde en esta administración ha habido dos homicidios en esta casa, adicionalmente a la venta de droga denunciada por los vecinos", alertó.

LEER ARTICULO COMPLETO