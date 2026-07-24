Dos detenidos y clases suspendidas dejó un ataque con bombas molotov en el Instituto Nacional

Un nuevo enfrenamiento entre encapuchados vestidos con overoles blancos y personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros se registró la mañana de este viernes a las afueras del Instituto Nacional, en pleno centro de Santiago.

Durante los desmanes, los atacantes lanzaron al menos 10 bombas molotov contra los uniformados, lo que forzó la suspensión de las clases en la mañana y la interrupción del tránsito vehicular en el sector.

La intervención de efectivos de civil que monitoreaban la situación de forma encubierta permitió neutralizar a parte de los manifestantes e iniciar las primeras diligencias en el lugar de los hechos.

La acción policial concluyó con la aprehensión de dos personas que, de acuerdo con la información preliminar entregada por Carabineros, serían alumnos del propio centro educativo.

Un nuevo episodio de violencia se registró durante la mañana en las inmediaciones del Instituto Nacional, en la comuna de Santiago. (FOTO: ATON)

Peritajes de Labocar y llamado a desbaratar redes

Tras los desmanes, personal especializado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) efectúa peritajes en las dependencias del Instituto Nacional con el objetivo de recabar evidencias sobre la organización interna de los actos violentos y fijar pruebas del material incendiario utilizado.

Respecto a la gravedad de los incidentes, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, enfatizó que "hay que desbaratar a quienes están detrás" de estos hechos de violencia.

"Por eso es muy importante continuar con el proceso investigativo que permita no solo sancionar a los que lanzan la Molotov, sino que también a los que están financiando, a los que están dando la logística, a los que adoctrinan, a los que entrenan", enfatizó el jefe comunal.

Asimismo, indicó que "es importante consignar que quien está lanzando una Molotov comete un delito grave, no es solamente desórdenes públicos, así que me importa muchísimo que se haga esa distinción y que estas personas sean perseguidas y sancionadas".