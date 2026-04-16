Un reducido número de personas se reunió la noche del miércoles en Plaza Ñuñoa para manifestarse contra el Ejecutivo, en paralelo a la cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, en la que anunció las principales medidas del proyecto de ley misceláneo, considerado clave por la administración para la reactivación económica, en el marco del concepto de "gobierno de emergencia".

LEER ARTICULO COMPLETO