Cadena de Kast motivó pequeño "cacerolazo" en Plaza Ñuñoa
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Un reducido número de personas se reunió la noche del miércoles en Plaza Ñuñoa para manifestarse contra el Ejecutivo, en paralelo a la cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, en la que anunció las principales medidas del proyecto de ley misceláneo, considerado clave por la administración para la reactivación económica, en el marco del concepto de "gobierno de emergencia".
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