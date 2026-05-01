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U. de Concepción cambió de sponsor técnico y reveló su camiseta para el resto del 2026

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Tras menos de un semestre junto la marca local Gladiatore, que incluyó ciertos problemas de manufactura, Universidad de Concepción firmó con la empresa italiana Macron como nuevo sponsor técnico, revelando su nueva camiseta local y de arquero para lo que resta del año 2026.

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