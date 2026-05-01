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La formación de Universidad de Chile para visitar a La Serena por la Copa de la Liga

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Universidad de Chile animará su retorno a la Copa de la Liga cuando dispute la cuarta fecha visitando a Deportes La Serena en La Portada. Para el duelo programado para este sábado 2 de mayo, a las 15:00 horas, el técnico Fernando Gago definió esta posible alineación.

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