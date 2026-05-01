La formación de Universidad de Chile para visitar a La Serena por la Copa de la Liga
Publicado:
Fotos Destacadas
U. de Concepción cambió de sponsor técnico y reveló su camiseta para el resto del 2026
Marcha paralela de Central Clasista de Trabajadores generó incidentes
El fútbol chileno conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores
Fotos Recientes
La formación de Universidad de Chile para visitar a La Serena por la Copa de la Liga
U. de Concepción cambió de sponsor técnico y reveló su camiseta para el resto del 2026
Marcha paralela de Central Clasista de Trabajadores generó incidentes
Universidad de Chile animará su retorno a la Copa de la Liga cuando dispute la cuarta fecha visitando a Deportes La Serena en La Portada. Para el duelo programado para este sábado 2 de mayo, a las 15:00 horas, el técnico Fernando Gago definió esta posible alineación.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados