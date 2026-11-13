El término de las movilizaciones de camioneros y el despeje de las principales carreteras del país comenzaron a permitir la normalización de los traslados y despachos que quedaron pendientes durante los últimos días, especialmente en el sector frutícola, que enfrentó dificultades para trasladar productos perecibles en plena temporada de exportación.

El presidente de Fedefruta, Víctor Catán, valoró el acuerdo alcanzado entre los transportistas y el Gobierno, señalando que la paralización había provocado importantes complicaciones para la industria, con fruta que no podía salir de los campos hacia las plantas de proceso y frigoríficos, además de dificultades para trasladar la producción hasta los puertos.

"Nos sentimos tranquilos, conformes con el acuerdo al que se ha llegado entre el gremio de los camioneros y el Gobierno, toda vez que las problemáticas que se estaban sufriendo eran de magnitud", afirmó el dirigente.

Escucha todos los detalles en el informe de Camila López.

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