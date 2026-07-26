INDH rechazó ataques de "overoles blancos" y pidió medidas para proteger a comunidades educativas

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) rechazó los hechos de violencia protagonizados el viernes por personas con overoles blancos en el exterior del Instituto Nacional, en Santiago.

Durante los incidentes, los encapuchados lanzaron al menos 10 bombas molotov contra Carabineros, lo que obligó a suspender las clases durante la mañana. El procedimiento dejó dos detenidos, quienes serían estudiantes del establecimiento.

"El Consejo del INDH ha seguido con preocupación las manifestaciones de violencia que han ocurrido en algunos de los establecimientos educacionales emblemáticos de Santiago, en particular los ocurridos a las afueras del Instituto Nacional, en la que se llegó al extremo de exponer la seguridad de dos menores de edad al interior de un vehículo", señaló el organismo en una declaración.

El instituto afirmó que "nada justifica la violencia con la que actúan personas premunidas de overoles blancos y quienes los apoyan", y advirtió que estas acciones también han sido dirigidas contra estudiantes y organizaciones que no comparten sus métodos.

"La rechazamos, porque vulnera el derecho a la educación y el derecho a la manifestación pacífica. La violencia distorsiona las legítimas demandas estudiantiles y contribuye a la imagen de deterioro de la educación pública", agregó.

El INDH reconoció que las comunidades de distintos establecimientos han planteado demandas relacionadas con las condiciones materiales de los recintos y deficiencias en las prestaciones docentes, las que, según indicó, no han sido resueltas en su totalidad por las sucesivas autoridades.

El Consejo del INDH exhortó a las autoridades a mantener un diálogo sistemático con las comunidades educativas, especialmente con las organizaciones estudiantiles, para buscar soluciones a sus demandas.

Asimismo, pidió adoptar las medidas necesarias para impedir que las acciones de quienes utilizan overoles blancos vulneren el derecho a la vida y la integridad de las comunidades educativas, además del derecho a la educación de los estudiantes que buscan desarrollar sus actividades "en paz y con seguridad".