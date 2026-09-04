Un huemul murió a raíz de las heridas que le provocaron perros sin supervisión en Villa Ortega, Región de Aysén, y pese pudo ser rescatado y tratado durante dos días en el Centro de Rescate y Rehabilitación del Huemul de Cerro Castillo; hecho que reafirma la vulnerabilidad de este especie.

La coordinación entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Fundación Rewilding Chile permitió acceder al animal, al que además se le hallaron quemaduras por presión con cercos eléctricos.

"Teníamos muchas esperanzas de poder recuperar este huemul y que fuera devuelto a la libertad, pero fue imposible ya que sus lesiones eran muy profundas. Esto que está pasando con los huemules está muy mal. No está bien que sigan muriendo huemules todo el tiempo, que sigan siendo atropellados, siguen siendo afectados por el ganado doméstico que les transmiten enfermedades, atacados por perros sin supervisión, y por especies exóticas invasoras como el ciervo rojo y el jabalí que lo atacan también y que ocupan su territorio”, relató Sebastián Riestra, coordinador general de Vida Silvestre de Rewilding Chile.

El huemul (Hippocamelus bisulcus), el ciervo más austral del mundo y especie endémica de Chile y Argentina, vive un momento crítico, estimándose que solo sobreviven cerca de 1.500 individuos, apenas el 1% de su población original.

"Para proteger a esta y otras especies nativas amenazadas, se han lanzado diferentes iniciativas de concientización, tales como la campaña de tenencia responsable de mascotas y ganado 'Hazte responsable' y el llamado a la conducción responsable bajo el lema 'Quien se apura en la Patagonia mata la fauna'", recordó la ONG.

LEER ARTICULO COMPLETO