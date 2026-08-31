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Las adorables postales que dejó la segunda edición de Expo Patitas

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Perros, gatos, hurones, mini pigs y hasta gallinas disfrutaron de los dos días de celebración de las mascotas en la segunda edición de Expo Patitas, celebrado este fin de semana en el Parque Balneario de La Florida. El municipio cifró en más de 10 personas las que llegaron con sus mascotas a la actividad, donde se dispusieron operativos de vacunación, charlas sobre tenencia responsable y jornadas de adopción de perritos rescatados de la exToma Dignidad.

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