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Tornado "saltarín" recorrió 36 kilómetros entre Ñuble y Biobío

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En conversación con Lo que Queda del Día de Cooperativa, el meteorólogo Ricardo Abarca, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), confirmó que los vientos extremos registrados entre Yungay, en Ñuble, y Tucapel, en Biobío, correspondieron a un tornado de categoría EF1, que alcanzó una trayectoria de 36 kilómetros. Según la DMC, se trata del recorrido más extenso identificado desde que el organismo comenzó a realizar este tipo de mediciones en terreno en 2019.

El fenómeno fue clasificado además como un "skipping tornado" o "tornado saltarín", debido a que tocó tierra de manera intermitente y dejó daños discontinuos a lo largo de su recorrido. Testimonios recopilados por Meteorología indican que su paso duró entre cinco y siete segundos en los sectores afectados.

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