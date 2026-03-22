En el marco del Día Mundial del Agua, se realizó una marcha este domingo por la Alameda, desde la altura del Metro Universidad Católica, convocada por el Movimiento por el Agua y los Territorios; el Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio y el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente.

La movilización -que se repite cada año- cobró mayor fuerza luego de que el Gobierno de José Antonio Kast retirara 43 decretos medioambientales impulsados por la administración anterior.

En ese contexto, el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, cuestionó la decisión y afirmó que "las medidas del Gobierno evidencian que no se ha comprendido que el desarrollo debe conjugarse con la protección del medio ambiente y la naturaleza".

El Ejecutivo defendió la medida señalando que las iniciativas serán revisadas antes de continuar su tramitación y podrían reingresarse a Contraloría tras eventuales ajustes. A su vez, Mundaca señaló que "en el Día Mundial del Agua, lo que corresponde es estar junto a quienes comprendemos que la naturaleza y la vida no se pueden hipotecar".

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