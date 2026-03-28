El Gobierno Regional (GORE) Metropolitano lanzó este sábado “Nos Compostamos Bien II”, un programa de compostaje que trabajará con 600 organizaciones territoriales y 200 establecimientos educacionales de la capital.

En detalle, el programa contempla la entrega de kits de compostaje, herramientas, capacitación y seguimiento técnico para asegurar el correcto uso de los equipos y fomentar una gestión comunitaria de los residuos orgánicos.

"Lo que buscamos es claro, que miles de personas transformen sus residuos en un recurso útil para la naturaleza y sus comunidades”, señaló el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

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