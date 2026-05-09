En este capítulo de Ojos que Sí Ven, conversamos con la hermana Nelly León, capellana del Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Santiago y presidenta de la fundación Mujer Levántate, acerca de la cruda realidad de las presas.

"Tengo una visión privilegiada de un tema invisibilizado para la sociedad, para el Estado y para muchas personas, pero son mujeres que la pobreza, el dolor, la soledad, la angustia y el abuso han golpeado duramente", planteó la religiosa.

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