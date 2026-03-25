La municipalidad de Illapel activó un protocolo de rescate y atención veterinaria para atender un "brutal caso de maltrato animal", luego de que se detectara a un perro con graves quemaduras al ser atacado con agua hirviendo, lo que derivó en una infracción por tenencia irresponsable a la propietaria del can, quien además fue denunciada a la fiscalía local.

"El hecho fue denunciado oportunamente por vecinos del sector, lo que permitió activar un rápido operativo coordinado entre la Dirección de Seguridad Ciudadana, Carabineros y la Unidad de Tenencia Responsable de Mascotas del municipio", dijo la comuna.

Según detalló el alcalde de Illapel, Denis Cortés, "los patrulleros se encontraron con este perrito que estaba totalmente herido, producto del agua hirviendo que cayó en su lomo y eso obviamente generó las múltiples complicaciones que hasta hoy tiene este perrito".

El animal, con 24% de su cuerpo quemado, se encuentra estable, pero deberá someterse a tratamientos cada 24 a 72 horas, en un proceso que podría extenderse hasta dos meses, dependiendo de su evolución; y ahora está a cargo de un hogar temporal coordinado con organizaciones animalistas.

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