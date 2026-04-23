Cancillería abrió sumario por supuestas gestiones diplomáticas a favor de Bachelet

La Cancillería abrió un sumario administrativo para determinar si diplomáticos hicieron gestiones a favor de Michelle Bachelet para liderar Naciones Unidas, pese a que el Gobierno de José Antonio Kast retiró el patrocinio a la candidatura de la expresidenta, informaron este miércoles fuentes oficiales.

"Hemos tomado conocimiento de que puede haber algunos temas ahí. Hemos iniciado las investigaciones correspondientes y vamos a estar a la espera de lo que resulte de esa indagación", confirmó en declaraciones a los periodistas el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Según el medio Ex-Ante, funcionarios de la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, en Nueva York, intercambiaron correos electrónicos con distintas autoridades y buscaron concertar reuniones con Bachelet, que el martes presentó su candidatura ante el organismo internacional.

En febrero pasado, la administración del entonces Presidente Gabriel Boric (2022-2026) formalizó la candidatura de Bachelet para las elecciones de finales de año, con el apoyo de México y Brasil.

En un hecho prácticamente inédito en la diplomacia mundial, el nuevo Gobierno decidió el 27 de marzo retirar el apoyo a la que fuera dos veces mandataria de Chile, pero se comprometió a no apoyar a otro candidato "en consideración a la trayectoria de la expresidenta".

Según reiteró el martes el canciller, retiraron el patrocinio "debido a la fragmentación de candidatos en la región" y porque "actores importantes" en el proceso no la apoyarían.

Bachelet, de 74 años y militante histórica del Partido Socialista (PS), estuvo al frente del país dos mandatos no consecutivos (2006-2010 y 2014-2018) y ejerció como directora ejecutiva de ONU Mujeres y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A finales de marzo, un grupo de legisladores republicanos instaron al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a que vetara la candidatura de Bachelet por "haber dado prioridad en repetidas ocasiones a una agenda abortista extrema a expensas de la soberanía estatal".

Además de la exgobernante, compite por suceder al portugués António Guterres el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (IAEA); la costarricense Rebeca Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y exvicepresidenta de Costa Rica; y el expresidente de Senegal Macky Sall.

Pese a que no es una norma escrita, la organización intenta cumplir con cierta rotación regional en el cargo y, si se vuelve a cumplir, esta vez correspondería a América Latina.

Además, varios Estados pidieron que la sucesora de Guterres sea una mujer, ya que en los 80 años de la organización nunca ha habido una secretaria general.

Está previsto que a finales de julio, los 15 miembros del Consejo de Seguridad debatan sobre los candidatos a puerta cerrada, y hacia finales de año la Asamblea General formalice el nombramiento.

Estados Unidos, como uno de los cinco socios permanentes del Consejo de Seguridad, cuenta con el derecho a veto.