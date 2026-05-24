Biministro De Grange: "El MOP empujará a Transportes y Telecomunicaciones"

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange manifestó durante esta jornada que su meta es acelerar la infraestructura clave y avanzar en regulación y en conectividad.

"Yo creo que el MOP va a empujar a Transportes y Telecomunicaciones, porque son primos hermanos, son del mismo ADN", dijo el representante del Gobierno en el programa Estado Nacional de TVN.

De Grange asumió en marzo en Transportes y Telecomucaciones, y esta semana asumió en el MOP por el cambio de gabinete, reemplazando a Martín Arrau, que quedó a la cabeza de Seguridad Pública.

Sobre los avances en Transportes y Telecomunicaciones, dijo que "han estado básicamente en el foco de facilitación regulatoria. Eso ha sido un sello del actual Gobierno, que busca acelerar los procesos, darles más eficiencia y velocidad, para que ello se traduzcan en una mejoría en la calidad de vida".

Al respecto, destacó la implementación de la llamada "Ley Uber", que -según él- ha frenado alzas en los precios y evitado dejar zonas desconectadas.

"También se ha protegido el empleo, pues son 150 mil los conductores de aplicaciones. Muchos de ellos ven esto como un complemento a su renta o bien es su trabajo cuando quedan sin pega", señaló el biministro.

Acerca de las prioridades del MOP, De Grange declaró que "vamos a hacer todas las gestiones posibles para adelantar al máximo y avanzar en todas las infraestructuras que son necesarias, tanto de carreteras, desaladoras, eventualmente embalses y los puertos".