Flores acusa "origen rasca" en salida de Consuelo Peña de la PDI y pide que el foco sea Steinert

El senador Iván Flores (DC) arremetió este martes contra la salida de Consuelo Peña como subdirectora de Inteligencia de la PDI, asegurando que el foco no debe estar en el actuar de la institución, sino en el de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el "origen muy rasca" de las diferencias entre ambas.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el legislador cuestionó la intervención del director de la PDI, Eduardo Cerna, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, calificándola de extremadamente desfavorable y acusando una "posición muy incómoda e injusta" generada por el Gobierno.

"El foco debería ser Steinert, no debería ser Cerna", afirmó Flores, recalcando que la institución policial, en su rol actual, está subordinada al Ministerio de Seguridad.

"El foco debería ser Steinert, no debería ser Cerna", aseguró Flores en Cooperativa. (FOTO: ATON)

Asimismo, aseguró que, aunque las declaraciones del director Cerna ante la Comisión se ajustaron al reglamento, no abordaron las "causas que vienen de más atrás", las cuales, según Flores, no fueron preguntadas.

El líder policial "no puede contravenir a su superior, que en este caso es la ministra, mucho menos cuando se mete el Presidente en esta pelea que tiene un origen muy rasca", cuestionó el legislador democratacristiano.

"Cuando el Presidente (José Antonio Kast) antes dice que el director actuó en base a sus atribuciones, ya le puso el pie forzado a una respuesta (...) porque usted no puede contravenir al Mandatario y luego rectificar", puntualizó en Cooperativa.

Flores acusó que denuncia que Cerna fue ubicado en posición sumamente incómoda por el Ejecutivo. (FOTO: ATON)

El motivo del conflicto de Steinert con Peña

Además de "motivos que más bien son de índole personal", Flores reveló que el contexto de la salida de Peña se dio tras una "operación tremendamente delicada" en el norte del país, transnacional, que involucraba a la PDI, el Ministerio Público y el FBI, siguiendo a "bandas" y "mafias" dedicadas a delitos como extorsiones y lavado de dinero.

En el marco de esta operación, Peña, como jefa de la Unidad de Inteligencia, recibió una alerta sobre la necesidad de modificar el equipo de trabajo de la entonces fiscal Steinert para evitar filtraciones que pudieran "dañar la operación".

"Eso es lo que hace que la jefa de Inteligencia agarre un avión y se vaya para allá (norte del país), vaya a terreno e instruya modificaciones en el equipo". Estas modificaciones, realizadas "sin tener que haber despidos, sin levantar mayor polvareda, sencillamente moviendo algunas piezas", fueron -según dijo el senador- lo que "molesta a Steinert".

El contexto detrás de la renuncia de Consuelo Peña revela una "operación transnacional" contra el crimen organizado que involucró a diversas agencias. (FOTO: ATON)

Para Flores, esta es la "tensión que ocurre entre Consuelo Peña que le dice a la fiscal: 'mire, yo soy la jefa de esta unidad de la PDI y por recomendaciones de aparatos especializados me están diciendo que tengo que modificar el equipo, porque si no podemos echar a perder la operación'. Lo hizo y la operación termina en un éxito".

Sin embargo, "inmediatamente después la (ex)fiscal Steinert, con la espina clavada, la nombran ministra y lo primero que hace es pedir explicaciones".