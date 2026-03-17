El Gobierno Regional Metropolitano entregó 15 nuevos vehículos especializados a la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones, en una ceremonia en la que participó el subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la policía civil, prefecto general Hugo Haeger, y el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina.

"Junto al Consejo Regional hemos invertido cerca de 35 mil millones de pesos en infraestructura, equipamiento y tecnología para la PDI, y hoy estamos cerrando un proyecto de 1.300 millones de pesos que incorpora vehículos, tecnología y equipamiento para las brigadas de Robos y Homicidios. Nuestro compromiso es claro: seguir apoyando con hechos concretos a quienes investigan el delito y trabajan todos los días para dar más seguridad y tranquilidad a las familias de la Región Metropolitana”, aseveró el gobernador Claudio Orrego al hacer entrega de los vehículos.

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