El Gobierno Regional Metropolitano entregó 15 nuevos vehículos a la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones.

La ceremonia se realizó en el Paseo Bulnes, en el centro de Santiago, encabezada por el gobernador Claudio Orrego y con presencia del delegado presidencial, Germán Codina, y el prefecto de la policía civil Hugo Haeger.

"Hoy más que nunca el combate a la delincuencia requiere coordinación real entre las instituciones. Vamos a trabajar codo a codo con el Gobierno de Santiago, la PDI, Carabineros y los municipios para recuperar los espacios públicos y enfrentar con decisión a quienes alteran el orden", valoró Codina, en representación de la Administración de José Antonio Kast.

El GORE Metropolitano dispuso una inversión de 194 mil millones de pesos para diversas iniciativas de prevención, 53 mil de ellos dirigidos a Carabineros, la PDI y Gendarmería. En este marco, había entregado previamente otros 16 vehículos a la PDI, y ahora sumó maletines periciales, un "gabinete de secado de evidencia", sistemas de iluminación exterior, equipos computacionales con licencias de software especializadas y otros implementos.

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