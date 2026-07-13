La directora ejecutiva de Conecta Mayor UC, Sofía Rivas, conversó con Cooperativa sobre la iniciativa “100 Líderes Mayores”, evento que busca identificar y premiar a personas de más de 75 años que destacan por su contribución activa, cuya convocatoria es abierta y cualquier persona puede postular en el sitio web lideresmayores.cl.

Rivas relevó en Una Nueva Mañana que Chile es un país que "va envejeciendo aceleradamente. Hoy en día son un 20% de la población; en el 2050 van a ser un 35%, y en el 2070 van a ser un 50%. Lo que nosotros impulsamos es la inclusión de las personas mayores, a promover su autonomía, su participación y, por su puesto, su dignidad, que vivan una vida digna, que la puedan disfrutar y vivir bien. Por eso es súper importante mantenerse activo y autónomo, y que puedan seguir participando plenamente en la sociedad".

En esa línea, explicó que el reconocimiento -que se realizará el 3 de noviembre- mide el impacto y aporte de los candidatos: "Lo que nosotros vemos es que se cumplan ciertos criterios: que estén vigentes, que sean innovadores, que lo que estén haciendo sea distinto o creativo en su ámbito, que tenga impacto, que aporte tanto en la comunidad o al país y que tenga un efecto transformador, y por último que sea inspirador; que inspire a que otros también se motiven y que otros también quieran generar cambios positivos en nuestras comunidades".

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