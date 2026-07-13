En conversación con Cooperativa, Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo, analizó el escenario en materia de disposición final de basura. Según un informe del Ministerio de Salud, de los 102 centros existentes en el país, sólo 43 corresponden a rellenos sanitarios autorizados, lo que evidencia la brecha entre la infraestructura disponible y las exigencias actuales para el manejo de residuos.

El experto advirtió que el cierre de vertederos no puede abordarse sin alternativas claras, ya que una clausura masiva podría transformar "un problema de gestión, en un problema sanitario a nivel nacional". En ese sentido, planteó que el desafío no es sólo fiscalizar, sino definir dónde se dispondrán los residuos que hoy reciben esos recintos, considerando que muchos rellenos sanitarios ya operan con alta demanda.

LEER ARTICULO COMPLETO