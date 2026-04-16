En esta nueva edición de Cortar por Lozano hablamos sobre la cuarta versión de "El Mayor Festival de Teatro", encuentro artístico de la Fundación Vigentes que celebra la creatividad, la memoria y la vitalidad de las personas mayores a través de las artes escénicas.

"Las historias se basan desde la propia realidad. Le ponen su ficción para poder llevarla al teatro, pero tienen que ver con esta experiencia de barrio. Por ejemplo, con las experiencias de la sexualidad, los sueños que esperan, lo que quieren en un futuro para sus familias, los paseos, los encuentros, los reencuentros... y todo eso es fruto del trabajo de la creación colectiva"., dijo el productor del encuentro, Felipe Martínez.

"Las obras que en esta versión se van a presentar apuntan justamente a eso: a las temáticas de decir '¿cómo me siento yo siendo persona mayor en la sociedad actual? ¿Cómo me impactan las medidas políticas, por ejemplo? ¿Cómo me influye que yo vaya al Cesfam y no pueda atenderme en el momento y tenga que esperar en una fila? ¿Cómo me tratan si yo tomo la locomoción colectiva?'", agregó.

Las compañías participantes componen la Red de Teatro de Personas Mayores de la Fundación Vigentes, provienen de distintas regiones del país y van a presentar montajes sobre la identidad, el abandono, la vida cotidiana y los desafíos de nuestra sociedad con reflexión y humor.

Algunas fechas de las presentaciones serán el 21 y el 28 de abril en la Sala La Comedia del Teatro ICTUS a las 19:00 horas; y el 25 y el 26 de abril en la Casa de la Cultura de Talagante. La adhesión es un aporte voluntario y todos los datos del evento se pueden encontrar en el Instagram de la Fundación Vigentes (@fundacion_vigentes).

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