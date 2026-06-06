La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, visitó este sábado el condominio de viviendas tuteladas "El amanecer de San Ramón", donde compartió con las personas mayores que habitan el recinto.

El complejo, que cuenta con 15 hogares y funciona desde 2011, es administrado por la Fundación Revivir con el objetivo de fortalecer la autonomía y calidad de vida de sus residentes.

Durante la actividad, la secretaria de Estado destacó los planes del Ejecutivo para este tipo de soluciones habitacionales, que buscan integrar a los adultos mayores en la comunidad y apoyarlos frente a la soledad.

"Para el Plan Generación Dorada del Presidente Kast y la política orientada a las personas mayores, es fundamental que podamos contar con más viviendas tuteladas. En nuestro país hay 27 proyectos que están dentro de la cartera del Serviu y pronto se inaugurará el Condominio de Viviendas Tuteladas de Lebu", adelantó la ministra.

"Conocer el testimonio de las personas que viven aquí, que pueden tener una vida independiente y que cuentan con una red de apoyo, acompañamientos, programas y talleres, nos demuestra que podemos vivir los años dorados de una mejor manera. Ese es el camino que tiene que seguir nuestro país", sostuvo.

El uso de estas viviendas no tiene costo de arriendo para los beneficiarios. Como requisito mínimo de permanencia, los residentes solo deben hacerse cargo de sus gastos personales y del pago de sus servicios básicos, como luz, agua y gas.

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