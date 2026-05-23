En este capítulo de Ojos que Sí Ven en Cooperativa, abordamos el fenómeno de la soledad en la tercera edad y los impactos de esta en la generación plateada. Para ello, conversamos con la psicogerentóloga Daniela Thumala, académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, investigadora asociada del Centro Gero, respecto a los resultados de la Encuesta Nacional de Exclusión e Inclusión de las Personas Mayores.

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