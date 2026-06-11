A prisión el camionero borracho que sembró el caos en Antofagasta

Bajo la medida cautelar de prisión preventiva -por causal de peligro para la seguridad de la sociedad- quedó el conductor del camión de alto tonelaje que la madrugada del lunes protagonizó un destructivo recorrido por el sector centro-alto de Antofagasta.

El sujeto, que manejaba con 1,27 gramos de alcohol por litro de sangre, arrasó con ocho vehículos estacionados, causó daños por más de 70 millones de pesos, destruyó el muro de una casa y atropelló a una persona que salió a mirar el incidente, causándole fracturas graves. Luego trató de huir sin prestar auxilio, lo que fue evitado por vecinos que lo retuvieron hasta que llegó Carabineros.

La vocera de la Fiscalía Regional, Tamara Farren, indicó que el sujeto fue imputado "por los delitos de conducción en estado de ebriedad provocando lesiones graves y daños, e incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar ayuda y dar cuenta a la autoridad de un accidente"; y el tribunal, junto con la prisión preventiva, "dispuso un plazo de investigación de 90 días".