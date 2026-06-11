Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago8.7°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Atacama
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

A prisión el camionero borracho que sembró el caos en Antofagasta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Bajo la medida cautelar de prisión preventiva -por causal de peligro para la seguridad de la sociedad- quedó el conductor del camión de alto tonelaje que la madrugada del lunes protagonizó un destructivo recorrido por el sector centro-alto de Antofagasta.

El sujeto, que manejaba con 1,27 gramos de alcohol por litro de sangre, arrasó con ocho vehículos estacionados, causó daños por más de 70 millones de pesos, destruyó el muro de una casa y atropelló a una persona que salió a mirar el incidente, causándole fracturas graves. Luego trató de huir sin prestar auxilio, lo que fue evitado por vecinos que lo retuvieron hasta que llegó Carabineros.

La vocera de la Fiscalía Regional, Tamara Farren, indicó que el sujeto fue imputado "por los delitos de conducción en estado de ebriedad provocando lesiones graves y daños, e incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar ayuda y dar cuenta a la autoridad de un accidente"; y el tribunal, junto con la prisión preventiva, "dispuso un plazo de investigación de 90 días".

 

contenido de servicio
Las + leídas