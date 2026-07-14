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Tópicos: País | Tiempo

Por sistema frontal, se suspenden las clases en cinco regiones el día viernes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La medida rige para Coquimbo, Valparaíso, la Metropolitana, O'Higgins y Maule.

Por sistema frontal, se suspenden las clases en cinco regiones el día viernes
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El Gobierno anunció este martes una suspensión de clases para cinco regiones del país, el día viernes, a raíz del anunciado sistema frontal que afectará con intensas precipitaciones a la mayor parte de la zona centro-sur.

"El Ministerio de Educación ha definido para el día viernes 17 de julio la suspensión de clases en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule y la Región Metropolitana", dijo el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, tras participar en una mesa técnica encabezada por la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, junto a los distintos organismos que integran el Sistema de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Más información en instantes

 

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