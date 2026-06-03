Mauricio Fernández, exdirector de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía, advirtió este miércoles que la detención de un ejecutivo bancario vinculado al Tren de Aragua evidencia que en el sistema financiero chileno "hay un problema de control y también de severidad en las sanciones" para quienes incumplen la obligación de reportar movimientos sospechosos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el abogado abordó la denominada "Operación Tokio" y planteó que el manejo de grandes volúmenes de dinero a través de criptoactivos permite a las mafias "mover dinero muy rápidamente entre un país y otro" sin dejar un rastro evidente para las autoridades.

También destacó la necesidad de agilizar la tramitación del proyecto de ley contra la evasión y el crimen organizado porque "mejora sustancialmente este sistema" al obligar a instituciones como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Aduanas a cruzar información con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para detectar patrimonios ilícitos.

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