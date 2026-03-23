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Detienen a sujeto tras intento de asalto en sucursal de BancoEstado en Providencia

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Un hombre fue detenido la mañana de este lunes tras protagonizar un asalto armado al interior de una sucursal de BancoEstado en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

De acuerdo con información de la entidad, el hecho ocurrió cerca de las 08:20 horas en la sucursal de calle Salvador, cuando el individuo ingresó e intimidó al personal que iniciaba sus labores.

Tras la activación de los protocolos de seguridad, llegó Carabineros al lugar y desplegó un operativo que permitió la detención del sospechoso en las cercanías de la sucursal, frustrando el robo.

El subprefecto Gustavo Tapia detalló que, "se logró incautar un armamento que sería de aire comprimido, también se encontró un gas pimienta y una granada simulada".

Desde el banco informaron que los trabajadores se encuentran en buen estado de salud y que se activaron medidas de contención y acompañamiento. En tanto, la sucursal permanecerá cerrada durante la jornada.

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