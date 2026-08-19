La diputada Ana María Gazmuri (AH) calificó en Una Nueva Mañana como una "anécdota" su aparición en las filtraciones de la investigación de una red de tráfico de drogas en la que también fueron mencionados otros parlamentarios.

La actriz explicó que "no se trata de que estén persiguiendo a los dispensarios", sino que es una investigación sobre un caso puntual, aunque apuntó a la administración anterior por la falta de un reglamento sobre el consumo lícito de droga, destacando que en los últimos meses el rol de las policías "ha cambiado muchísimo" y hay más conocimiento de la ley.

Además, la parlamentaria valoró los avances en esta materia, recordando que "si se persigue a los consumos lícitos, se lleva a los pacientes a las manos del narcotráfico".

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