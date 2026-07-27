Gobierno prepara plan de educación ante aumento de casos de vishing

El Gobierno prepara un plan de educación ante el aumento de casos de vishing, estafa en que delincuentes se hacen pasar por ejecutivos bancarios, funcionarios de instituciones o familiares a través de llamadas telefónicas.

Los delincuentes buscan robar contraseñlas y claves de transferencias, apelando a la presión sicologica, rapidez y uso de datos personasles filtrados previamente.

El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, detalló que "hemos tomado contacto con distintas agencias gubernamentales para poder establecer y realizar planes de educación en conjunto, esto se encuentra en diseño como consecuencia de los datos que nos revela la Enusc".

"Próximamente estaremos anunciando, tal como se hizo con el bloqueo de celulares, una campaña respecto de las estafas telefónicas y otros tipos de fraudes", dijo.

En caso de ser víctima de este tipo de delito, los afectados deben contactar a los canales de emergencia del banco (disponibles las 24 horas del día) para bloquear medios de pago, además de hacer aviso formal con la entidad financiera, además de denunciar ante Carabineros o la PDI.