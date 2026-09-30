SIM Swapping: la estafa que deja a teléfonos celulares sin señal
La "portabilidad no reconocida" tiene a la autoridad evaluando más medidas de certificación de identidad.
La "portabilidad no reconocida" tiene a la autoridad evaluando más medidas de certificación de identidad.
Una estafa telefónica que cuesta identificar ha aumentado su prevalencia en lo que va del año 2026, con cerca de 700 reclamos ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel): el SIM swapping, que para la industria corresponde a casos de "portabilidad no reconocida"; y que ha llevado a la autoridad del ramo a evaluar más medidas de certificación de identidad para trámites de este tipo.
El modo de ataque simula una falla de señal y la persona puede pensar durante mucho tiempo que se trata de un error de la empresa proveedora del servicio, mientras sus claves bancarias y de servicios quedan en manos de delincuentes.
El fraude se concreta cuando un delincuente solicita en la compañía telefónica un duplicado de la línea a nombre de la víctima; y una vez emitida la nueva tarjeta, el equipo original pierde conexión.
"Cuando el operador telefónico le entrega ese duplicado de tarjeta SIM a esta otra persona, a la persona a la que pertenecía esa SIM su teléfono queda muerto, porque queda sin conexión a celular", explica Alejandro Reid, doctor en Comunicación y académico de la Universidad de los Andes (Uandes).
Así, luego de concretar el cambio, el riesgo se traslada al ámbito financiero, porque "empiezan a reiniciar claves de los bancos, con lo que podrían después tomar control del acceso a las cuentas bancarias".
Según Reid, el SIM swapping es una estafa de segundo nivel, porque "no es una estafa de que a alguien, de repente, le clonan la SIM porque sí", sino que puede darse luego de haber caído en otra maniobra destinada a obtener datos personales.
Así, el experto recomendó desconfiar de sitios falsos que solicitan una cantidad inusual de información, y siempre sospechar si una web en la que no se opera habitualmente pide teléfono celular, alguna clave, el RUT u otros datos.
Ante una pérdida inesperada del servicio, con el equipo encendido y conectado a la operadora, pero sin poder navegar o realizar llamadas, Reid recomienda revisar de inmediato el estado de la compañía proveedora y bloquear la SIM ante cualquier duda.