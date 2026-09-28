Adolescente de 17 años murió tras ser baleado en la cabeza en Temuco

Las policías indagan el crimen de un adolescente de 17 años, quien perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza en la ciudad de Temuco, Región de La Araucanía.

El hecho ocurrió hace algunos días, cuando según los primeros antecedentes, un grupo de sujetos llegó en un vehículo a la calle Pilcunche, en el sector Santa Rosa, y atacó al estudiante mientras éste compartía con otros jóvenes.

Después de que el menor falleciera en el Hospital Regional de Temuco, su familia salió a reclamar que desde entonces, ni las policías ni la Fiscaía se han referido formalmente al homicidio.