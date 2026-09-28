Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.5°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Adolescente de 17 años murió tras ser baleado en la cabeza en Temuco

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las policías indagan el crimen de un adolescente de 17 años, quien perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza en la ciudad de Temuco, Región de La Araucanía.

El hecho ocurrió hace algunos días, cuando según los primeros antecedentes, un grupo de sujetos llegó en un vehículo a la calle Pilcunche, en el sector Santa Rosa, y atacó al estudiante mientras éste compartía con otros jóvenes.

Después de que el menor falleciera en el Hospital Regional de Temuco, su familia salió a reclamar que desde entonces, ni las policías ni la Fiscaía se han referido formalmente al homicidio.

contenido de servicio
Las + leídas