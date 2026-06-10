Concepción: Joven que caminaba con su polola fue apuñalado hasta la muerte en un robo de celular
El crimen ocurrió en pleno centro de la ciudad.
El crimen ocurrió en pleno centro de la ciudad.
Un hombre de 27 años fue formalizado por robo con homicidio por su participación en un crimen ocurrido la tarde-noche del domingo en la calle Colo Colo, entre O'Higgins y San Martín, en pleno centro de Concepción.
La víctima, de 22 años, fue asaltada y apuñalada hasta la muerte en momentos en que se encontraba caminando junto a su polola.
"La hipótesis de la Fiscalía es que, en un momento dado, el imputado se dio cuenta de que él tenía un cuchillo, que la víctima no portaba cuchillo y que no era un delincuente, que estaba 'solo' ya que su polola no podía ayudarlo, y comenzó a asestarle diversas puñaladas hasta reducirlo", dijo el fiscal Andrés Barahona.
En definitiva "lo asesinó, quedando (el muchacho) en el suelo, y en el suelo (el asesino) le sustrajo su celular. Por lo tanto, hay una mezcla de intenciones en cuanto a agredirlo, pero también aprovecharse de la situación para sustraerle especies", argumentó el persecutor.
El tribunal impuso al acusado la medida cautelar de prisión preventiva y, a la investigación, un plazo de seis meses.