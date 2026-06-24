Kast y el asesinato de Alejandro Águila: Me dicen que ponga mano dura, y estamos poniendo mano justa

El Presidente José Antonio Kast volvió a referirse públicamente al asesinato del niño Alejandro Águila Jorquera, de 12 años, ocurrido la madrugada del martes en medio de una encerrona en la comuna de San Bernardo.

El Mandatario se encuentra este miércoles en la Región de La Araucanía, y en el Centro Cultural de Lautaro protagonizó un nuevo diálogo ciudadano denominado "Presidente Presente", que inició lamentando, una vez más, el trágico incidente, para -al mismo tiempo- defender el enfoque de su Gobierno en seguridad.

"(Han sido) días complejos, tristes, y también con alegrías. Ayer tuvimos la dramática noticia del asesinato de un joven de 12 años... Algunos me dicen: 'Ahora tiene que poner mano dura'. Y estamos poniendo mano justa", planteó Kast.

A continuación agregó: "Va a ser mano dura, y ustedes van a ver un cambio de mano muy fuerte -porque esto no puede seguir ocurriendo-, pero no es de un día para otro".

Luego solicitó a los presentes hacer "un minuto de silencio, y que se pongan de pie, por los jóvenes que han muerto en situaciones como éstas".

El Jefe de Estado fue acompañado en la actividad por el ministro de Vivienda, Iván Poduje; los subsecretarios de Gobierno, José Francisco Lagos, y de Agricultura, Francesco Venezian; el alcalde de Lautaro y otros jefes comunales de la región.

En su intervención se pronunció también sobre el tijeretazo que aplicó el Tribunal Constitucional a la ley "Escuelas Protegidas": "Prefiero ver el vaso medio lleno", afirmó, destacando que se haya salvado la prohibición de usar pasamontañas en los establecimientos escolares.

También tuvo breves declaraciones sobre la aprobación de la megarreforma en el Senado, que consideró "una buena noticia".

Kast participará este jueves en Enela, el Encuentro Empresarial de La Araucanía.