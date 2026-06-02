Cuerpo maniatado y con impactos de bala fue hallado en Lampa, a un costado de la Ruta 5

Un macabro hallazgo se registró la noche de este martes en la comuna de Lampa: el del cuerpo de un hombre envuelto en sábanas y con signos de ejecución a un costado de la Ruta 5 Norte.

Según la información oficial, el aviso fue dado a Carabineros por un transeúnte que divisó el bulto a la altura del kilómetro 31, en dirección al sur.

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre, presuntamente de nacionalidad chilena, cuyo cuerpo estaba totalmente envuelto en una sábana blanca y atado de pies y manos.

En el sitio del suceso, los investigadores encontraron una chaqueta azul con manchas de sangre y al menos cuatro evidencias balísticas, incluyendo dos vainillas de proyectiles.

El fiscal Alfredo Cerri, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, informó que la víctima presenta al menos dos impactos de bala.

"Se encontraba sin documentación, sin celular. Solamente se encontraba con su ropa, pero sin pertenencias específicas que hasta el momento nos permitan determinar alguna identidad", señaló el persecutor.

Agregó que uno de los puntos clave de la indagatoria es determinar si el homicidio ocurrió en el lugar del hallazgo o si el cuerpo fue trasladado desde otro punto.

La labor de la Policía de Investigaciones (PDI) se ha visto dificultada por la falta de cámaras de seguridad en este sector rural, lo que complica la identificación de los sospechosos y de su ruta de escape.