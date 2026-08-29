Tribunal brasileño dejó libre a chileno de los insultos racistas, a la espera del juicio

La justicia de Brasil ordenó este sábado la excarcelación del ciudadano chileno Germán Naranjo Maldini, investigado por proferir insultos racistas, xenófobos y homófobos durante un vuelo de la aerolínea Latam en suelo brasileño.

Tras permanecer más de tres meses en prisión preventiva en el penal de Guarulhos, al imputado se le sustituyó la privación de libertad por medidas cautelares de arraigo nacional, retención de pasaporte y uso de tobillera electrónica mientras prosigue la causa judicial en su contra.

La decisión fue adoptada por la jueza Fabiana Alves tras acoger los argumentos presentados por la defensa del exejecutivo, quien permanecía recluido desde el pasado 10 de mayo a la espera del juicio.

El factor clave para conceder la libertad condicional fue la entrega de un contrato de alquiler inmobiliario presentado por la defensa, el cual fue suscrito por la cónyuge de Naranjo por un período de doce meses.

Germán Naranjo saldrá de la cárcel de Guarulhos tras más de tres meses en prisión preventiva. (FOTO: captura)

"La duración del alquiler indica que el acusado tiene la intención de permanecer en el país para responder a la demanda. La descripción de la propiedad y el valor del alquiler indican una propiedad de alto nivel y confortable, compatible con el nivel de vida del acusado y, por lo tanto, refuerza la confianza en que será una propiedad destinada a su residencia permanente. Incluso hay comprobante de pago del primer monto del alquiler", destacó la magistrada.

Cinco delitos formalizados y las penas que arriesga

El origen del caso se remonta al 10 de mayo, cuando Naranjo fue arrestado en el aeropuerto de Sao Paulo tras sostener una violenta disputa con la tripulación a bordo del vuelo LA8070 de Latam, con destino a Frankfurt, episodio que fue registrado en un viralizado video.

A raíz de estos hechos, la Fiscalía brasileña formalizó en junio una acusación en su contra que contempla cinco delitos: poner en riesgo la seguridad del transporte aéreo, proferir injurias raciales, homófobas y xenófobas, desacato a la autoridad, resistencia al arresto y amenazas contra funcionarios policiales.

De acuerdo con el marco penal de Brasil, las penas máximas asociadas a estos ilícitos alcanzan en conjunto hasta los 14 años de cárcel.