En Estación Central detuvieron a presunto autor material de crimen de carabinero

En Estación Central fue detenido durante la tarde de este miércoles Claudio Valdivia Erazo, también conocido como "El Chureja", sindicado como uno de los autores materiales del robo con homicidio en contra del cabo segundo Alejandro Ortiz, hecho ocurrido el 27 de agosto en Renca.

El sujeto de 39 años fue encontrado por personal de Carabineros en las inmediaciones de la Plaza Chile España, donde se le realizó un control de identidad.

Con esta aprehensión ya se llegó a siete detenidos en la causa: dos por homicidio calificado, cuatro por encubrimiento y otro por portar el arma homicida.

El teniente coronel Fernando Bozo detalló que "este detenido el día de mañana será puesto a disposición del Tribunal de Garantía correspondiente con la finalidad de controlar su detención y ser formalizado por el delito de homicidio calificado".

Todos los detenidos se encuentran cumpliendo con la cautelar de prisión preventiva.