Fiscalía imputó homicidio con dolo: En prisión quedaron ladrones que chocaron bus escolar

En prisión preventiva quedaron los dos sujetos detenidos por su participación en un accidente de tránsito que dejó a un menor fallecido durante la tarde de este lunes en la comuna de Recoleta.

Los delincuentes, identificados como Iván Gómez y Claudio Gaete, deberán cumplir con la medida cautelar por un plazo de 100 días, fueron imputados por los delitos de homicidio con dolo eventual y robo con violencia.

El fiscal Manuel Silva, de la Fiscalía Centro Norte, comentó que se estimó que habían cometido este delito con dolo eventual (...) al conducir a esa velocidad contra la dirección del tránsito puede haber causado lesiones o la muerte de una persona, como finalmente y lamentablemente ocurre".

"A nuestro juicio, dada la persecución continua y el registro de cámaras, que es bastante detallado, se logra entender que no habría más sujetos involucrados", precisó.

Sobre el rol del adulto mayor "fanático" de Carabineros que inició la persecución, el persecutor planteó que "en principio estimamos que la conducta del testigo no influye en el accidente que finalmente causa la muerte".

El tribunal desestimó la imputación de siete delitos de homicidio en calidad de frustrados, correspondientes a los menores que resultaron lesionados producto de la colisión.