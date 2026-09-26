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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre murió tras recibir dos balazos durante encerrona

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El crimen tuvo lugar en el límite de las comunas de Recoleta y Santiago.

Hombre murió tras recibir dos balazos durante encerrona
 ATON (Referencial)

La víctima fue chilena, pero su identidad aún no se ha informado.

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Un hombre murió tras ser baleado durante una encerrona en la intersección de Avenida Santa María con Puente Loreto, en el límite de las comunas de Recoleta y Santiago.

De acuerdo a información preliminar, la víctima -de nacionalidad chilena- se trasladaba se trasladaba en su Chevrolet Onix de color negro, cuando fue abordada por un grupo de sujetos que iban en un auto rojo, quienes lo intimidaron con armas de fuego y le dispararon en al menos dos ocasiones en la zona abdominal, para luego huir con los dos vehículos.

El hombre fue trasladado en una ambulancia hasta la Asociación Chilena de Seguridad y luego a la exPosta Central, donde perdió la vida producto de sus heridas.

El comisario Marcelo Navarro, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, señaló que la víctima tiene "alrededor de 30 o 35 años, pero se desconoce su identidad".

Detalló que "se encontró evidencia balística en el lugar, así como también biológica, la que será levantada y analizada por el Laboratorio de Criminalística".

La Policía de Investigaciones continúa con las diligencias para dar con el paradero de los autores del delito.

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