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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Independencia: Dispararon 26 veces contra un galpón y mataron a un hombre

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El ataque ocurrió en calle Cruz, protagonizado por delincuentes que ni siquiera bajaron de su vehículo.

"La víctima es NN: un varón de 30 años, aproximadamente", dijo la Fiscalía.

Independencia: Dispararon 26 veces contra un galpón y mataron a un hombre
 Archivo

Se investiga si el inmueble era usado por personas en situación de calle y eventual foco de delitos e incivilidades.
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Un hombre murió baleado en la comuna de Independencia luego que un grupo de sujetos -a bordo de un vehículo- abriera fuego hacia el interior de un inmueble ubicado en un presunto galpón abandonado.

Los hechos ocurrieron en la calle Cruz, donde el auto, de color gris, percutó alrededor de 26 disparos sin detener su marcha. Posteriormente, los atacantes huyeron en dirección al poniente.

"Una persona falleció producto de impactos balísticos efectuados desde un vehículo en movimiento. Se están periciando cámaras, porque, evidentemente, tenemos que obtener alguna información del móvil para estudiar su trayectoria", dijo la fiscal ECOH Patricia Fuentes. 

"Hasta el momento, la víctima es NN, pero es un varón de 30 años, aproximadamente. Quedó evidencia balística en el lugar, que está siendo periciada", agregó.

Se investiga si el galpón donde ocurrió el crimen era usado por personas en situación de calle y constituía un foco de delitos e incivilidades

Además, la Fiscalía no descarta un ajuste de cuentas como motivación del homicidio, aunque el fallecido no cuenta con antecedentes delictuales.

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